سمية الخشاب تقدم نصيحة لجمهورها للتخلص من الملل.. شاهد

حرصت الفنانة سمية الخشاب، على نصيحة جمهورها بالجلوس في المنزل لمحاربة فيروس كوفيد 19، الشهير بكورونا المستجد، وتقديم طرق وأفكار للتخلص من ملل الجلوس في المنزل.





نشرت سمية فيديو عبر حسابها الرسمي على "الأنستجرام"، قالت من خلاله :" وانتي قاعدة في البيت في حاجات كتير اوي ممكن تعمليها .. ممكن نرتب دواليبنا.. نطلع الهدوم القديمة نديها لحد محتاجها .. نبقى عملنا خير ورتبنا الاوض اقروا كتب اهتموا بجمالكم وبشعركم .. فيه حاجات كتير جدا".





وتابعت :"الرجالة ممكن يصلحوا الحاجات اللي بايظة في البيت هتلاقي في كهربا ..حيطة عايزة تدهن سباكة عايزة تتصلح اقعدوا مع بعض دي فرصه انكوا تقعدوا تتكلموا مع بعض.. دي فرصة نتلم زي زمان".