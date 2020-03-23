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فن

أمي بتشجعني.. أول ظهور إعلامي لراقصة الكورونا.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:38 ص
نرمين صفر
نرمين صفر
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آيه عاطف
حلت الراقصة التونسية نرمين صفر، الشهيرة بـ راقصة الكورونا، ضيفة أحد البرامج التلفزيونية في تونس وهو يعد الظهور الإعلامي الأول لها بعد الجدل الذي اثارته مؤخرًا.

قالت نرمين صفر، من خلال الحلقة :"أمي بتشجعني وبتعرف اني بحب التشطيح..  امي حاضرة في الفيديو وجات تطلل عليا..و الله جميل يحب الجمال، وانا اكيد مش هلبس حجاب وانا برقص انا بلبلس بدلة تساعدني على الحركة".

وتابعت :"انا بعرف الفن وبصرف على روحي ..انا لوحدي ..انا مازالت في بدياتي وانا مولوده في ايطاليا لكن مخرجش مع راجل عشان يصرف عليا".

يذكر أن اشتهرت الراقصة نرمين صفر، براقصة الكورونا، الرقصها من خلال فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسلية الجمهور اثناء الجلوس في المنزل.

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