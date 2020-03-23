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توك شو

تمارين رياضية لتقوية عضلة القدم.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:23 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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البهي عمرو
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة باستخدام كرسي المطبخ التي تساعد على تقوية عضلة القدم.

وقال «حسام أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الإثنين، إن ممارسة هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على أدائها.

وأشار حسام أبو هاشم إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأوضح حسام أبو هاشم، أن هذه التمارين تستغرق دقائق وتحرق الدهون، وتقوي الجسم.

وأوصى حسام، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

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