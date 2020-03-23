AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الأردني يعزل العقبة وإربد بسبب كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:56 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
بدأ الجيش الأردني، صباح اليوم، عزل مدينة العقبة وإربد بشكل كامل وتولي إدارة المنطقتين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام أمجد العضايلة أن التنفيذ الميداني لحظر التجول يشمل فرض تقييد مشدد على التنقل بين المحافظات، كما يتضمن إجراءات احترازية أكثر صرامة وشدة فيما يتعلق بمنطقتي إربد والعقبة.

ونوه العضايلة إلى أن الإشارة إلى العقبة وإربد جاءت ضمن قائمة تعليمات تفصيلية أصدرتها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية المعنية بتنفيذ حظر التجول وتشمل العديد من الإجراءات.

وحول سبب هذا الإجراء في إربد، بين العضايلة أنه لا بد من إجراءات احترازية إضافية في إربد تعزز إجراءات التقصي الوبائي المبذولة لحصر أي إصابات قد تنتج مجددا.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 335 ألف إصابة، وأكثر من 14600  حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 97 ألفا.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأردن: إجراءات حجر صحي احترازية وإجبارية للقادمين ابتداء من اليوم

الأردن يعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

شاهد.. الصور الأولى لانتشار الجيش الأردني لمواجهة كورونا

قصة كورونا في الأردن.. حفل زفاف دفع الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بالمملكة

ذعر كورونا.. دول عربية وأجنبية تلجأ إلى حظر التجوال لمحاربة الفيروس

كورونا يثير الذعر في العالم.. دول عربية وأجنبية تحارب الفيروس بحظر التجوال.. أخرى تدرس القرار وتراه الحل الأمثل.. وغرامات على من يخالف التعليمات

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. حقيقة وفاة محمود ياسين.. عالم يزف بشرى سارة للمصريين بخصوص كورونا.. السعودية تعلن حظر التجول

احترس.. قد تكون مصابا بـ كورونا بدون أعراض| دراسة تكشف الأمر

بعد شفاء 29 مصابا بـ كورونا.. شاهد رد فعل طاقم مستشفى الحجر الصحي بـ إسنا

حبيبة فين؟..طفلة تدفع حياتها ثمنا لوحشية والدها .. والمتهم : كنت بأدبها

كندا تقرر عدم إرسال لاعبيها إلى أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

أحمد موسى يدعو للرئيس السيسي على الهواء.. نداء عاجل من الإعلامي لـ المصريين بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة.. شقيقة هنا الزاهد تتألق فى أحدث ظهور لها

بملابس غريبة.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بشعر مموج.. ابنة طلعت زكريا تثير الجدل