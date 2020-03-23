الجيش الأردني يعزل العقبة وإربد بسبب كورونا

بدأ الجيش الأردني، صباح اليوم، عزل مدينة العقبة وإربد بشكل كامل وتولي إدارة المنطقتين بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأكد وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام أمجد العضايلة أن التنفيذ الميداني لحظر التجول يشمل فرض تقييد مشدد على التنقل بين المحافظات، كما يتضمن إجراءات احترازية أكثر صرامة وشدة فيما يتعلق بمنطقتي إربد والعقبة.





ونوه العضايلة إلى أن الإشارة إلى العقبة وإربد جاءت ضمن قائمة تعليمات تفصيلية أصدرتها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية المعنية بتنفيذ حظر التجول وتشمل العديد من الإجراءات.





وحول سبب هذا الإجراء في إربد، بين العضايلة أنه لا بد من إجراءات احترازية إضافية في إربد تعزز إجراءات التقصي الوبائي المبذولة لحصر أي إصابات قد تنتج مجددا.





وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 335 ألف إصابة، وأكثر من 14600 حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 97 ألفا.





وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



