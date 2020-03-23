وزير الخارجية الأمريكي يصل أفغانستان في زيارة مفاجئة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن الوزير مايك بومبيو وصل منذ لحظات إلى أفغانستان في زيارة غير معلنة.





ومساء أمس، قال مسئولون إن طالبان وحكومة أفغانستان عقدتا اجتماعا عبر تطبيق سكايب، لبحث الإفراج عن السجناء مما أنعش آمال إحراز تقدم فى مسألة حالت دون تعامل الجانبين وهددت عملية السلام الوليدة فى أفغانستان.





وكان الخلاف قد دب بين الجانبين حول الإفراج عن السجناء فى وقت أرادت فيه الحكومة الأفغانية إفراجا مرحليا ومشروطا بينما أرادت طالبان الإفراج عن جميع السجناء دفعة واحدة وفق المنصوص عليه فى اتفاق سلام وقعته مع الولايات المتحدة فى الدوحة الشهر الماضي.



