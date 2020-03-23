الكويت تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند، اليوم الاثنين، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي: "تم تسجيل إصابة واحدة فقط خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 189".





كان وزير الصحة الكويتي باسل الصباح أعلن في وقت سابق من صباح الأحد شفاء 3 حالات مصابة، ليصل مجمل المتعافين من المرض إلى 30 حالة، وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا، وصل إلى 158 حالة.





أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 5 حالات، حالتان مستقرتان و3 حرجة.



