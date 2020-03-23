AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند، اليوم الاثنين، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي: "تم تسجيل إصابة واحدة فقط خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 189".

كان وزير الصحة الكويتي باسل الصباح أعلن في وقت سابق من صباح الأحد شفاء 3 حالات مصابة، ليصل مجمل المتعافين من المرض إلى 30 حالة، وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا، وصل إلى 158 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 5 حالات، حالتان مستقرتان و3 حرجة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لإجلاء الطلبة.. تفاصيل تدخل الجيش الكويتي للسيطرة على أزمة كورونا

الصحة الكويتية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 112 حالة

الصحة الكويتية: ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 123 حالة

الصحة الكويتية: تسجيل 12 إصابة كورونا جديدة وارتفاع الحالات إلى 142

الكويت تعلن شفاء 5 حالات من فيروس كورونا

الكويت تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد شفاء 29 مصابا بـ كورونا.. شاهد رد فعل طاقم مستشفى الحجر الصحي بـ إسنا

مخالفات جسيمة فى الحى العاشر بـ 6 أكتوبر.. والأهالى تستغيث.. صور

هل يعالج كورونا؟ .. معلومات لا تعرفها عن هيدروكسي كلوروكين

صدمة لجمهور الهلال السعودي.. تفاصيل

أيفون سيخبرك إذا أصبت بفيروس كورونا.. اعرف إزاي

موظف يدعي إصابته بـ كورونا للحصول على إجازة مدفوعة الأجر.. ماذا كان عقابه؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موظف يدعي إصابته بـ كورونا للحصول على إجازة مدفوعة الأجر.. ماذا كان عقابه؟

حصن نفسك بالسلاح الفتاك ضد كورونا

للكشف عن كورونا.. جمال شعبان يكشف عن تحاليل بديلة لـ pcr