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رياضة

بطريقة غير متوقعة.. أندية البرازيل تتخلى عن ملاعبها لمواجهة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
قررت عدة أندية برازيلية تقديم ملاعبها إلى الهيئات الصحية في البلاد لتحويلها إلى مستشفيات وعيادات ميدانية مؤقتة لمكافحة فيروس كورونا. 

يأتي ذلك في ظل تعليق النشاط الكروي في البرازيل لأجل غير مسمي، ما دفع أكثر من نصف الأندية التخلي عن ملاعبها للمساعدة. 

وقالت السلطات في مدينة ساو باولو إنها ستضع 200 سرير في ملعب "ماكايمبو" البلدي لتخفيف الضغط عن مستشفيات المدينة. 

وحصل المسؤولون في الصحة البرازيلية على ملعب ماراكانا الشهير الذي يلعب عليه نادي فلامنجو في مدينة ريو دي جانيرو، كما تنازل نادي كورنثيانز عن ملعب إيتاكويراو ومقر تدريبات الفريق من أجل المساعدة لعلاج المصابين. 

وأصيب ما يقرب من 1128 حالة بفيروس كورونا في البرازيل وتوفي حتي الآن 18 شخصًا. 
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