أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 23 -3-2020

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي ام سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.



أسعار الخضراوات اليوم في مصر:



الطماطم 7 جنيهات



البطاطس 6 جنيهات



الخيار 5 جنيهات



البصل 8 جنيهات



الملوخية 6 جنيهات



الثوم 11 جنيها



الجزر 5 جنيهات



الكوسة 8 جنيهات



أسعار الفاكهة اليوم في مصر



البرتقال 8 جنيهات



الجوافة 7 جنيهات



الموز 10 جنيهات



الفراولة 10 جنيهات

