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أخبار العالم

كورونا يحصد أرواح 3 أطباء في الفلبين

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكر  مسؤولون اليوم الاثنين، إن ثلاثة أطباء على الأقل توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا في الفلبين، حيث يسعى الآلاف من العاملين في المجال الطبي جاهدين لعلاج المصابين بالفيروس، على الرغم من افتقارهم للوسائل الوقائية.

وقال المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو في بيان " توفى ثلاثة من أطبائنا، وعدد منهم في حالة حرجة بسبب فيروس كورونا"، مضيفا أن " هناك عددا متزايدا من مواطني الفلبين ما زالوا فريسة للفيروس".

وقد أصيب الثلاثة أطباء بفيروس كورونا أثناء عملهم في ثلاثة مستشفيات مختلفة في مانيلا، بحسب ما قالته الرابطة الطبية الفلبينية ومستشفيات.

وقال انطونيو راموس، الطبيب والذي يشغل منصب مدير في مركز لونج في الفلبين" الجميع مرهقون، ولكن ليس أمامنا خيار، لقد اخترنا هذا العمل"، مضيفا " ليس لدينا وقت حتى للبكاء على أصدقائنا".

وطالب راموس بتقديم التبرعات لشراء مستلزمات الوقائية الشخصية للمستشفيات التي تتعامل مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإمدادات تقترب من النفاد في عدة مستشفيات.

 
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