أنا برة القاهرة ومش عارف أرجع.. مدرب منتخب مصر السابق ينعى والدته برسالة مؤثرة

توفيت اليوم الاثنين، والدة محمود فايز مدرب المنتخب الوطني السابق الذى كتب من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "لا اله الا الله و لا حول ولا قوه الا بالله توفيت فجر اليوم امي الغالية بعد رحله مع المرض البسمة الجميله الدعوه الطيبه القلب الكبير".
وتابع فايز قائلا:" للأسف أنا بره مصر ومش عارف ارجع ربنا يصبرنا ويربط علي قلبي ويغفر لها ويرحمها ويرزقها الجنه فوالله اديتنا الجنه في حياتها".
ويذكر انه كان قد أعلن محمود فايز من قبل تبرعه براتبه لـ 4 عائلات تأثر دخلها بسبب فيروس كورونا المنتشر في البلاد والذي أصبح مؤخرا يهدد أمن واستقرار العالم.