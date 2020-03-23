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رياضة

أنا برة القاهرة ومش عارف أرجع.. مدرب منتخب مصر السابق ينعى والدته برسالة مؤثرة

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:03 م
محمود فايز
محمود فايز
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ماجدة المهدى
توفيت اليوم الاثنين، والدة محمود فايز مدرب المنتخب الوطني السابق الذى كتب من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "‫لا اله الا الله و لا حول ولا قوه الا بالله توفيت فجر اليوم امي الغالية بعد رحله مع المرض ‫البسمة الجميله الدعوه الطيبه القلب الكبير". 


 وتابع فايز قائلا:" للأسف أنا بره مصر ومش عارف ارجع‬ ربنا يصبرنا ويربط علي قلبي ‬ويغفر لها ويرحمها ويرزقها الجنه فوالله اديتنا الجنه في حياتها".


ويذكر انه كان قد أعلن محمود فايز من قبل تبرعه براتبه لـ 4 عائلات تأثر دخلها بسبب فيروس كورونا المنتشر في البلاد والذي أصبح مؤخرا يهدد أمن واستقرار العالم.



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