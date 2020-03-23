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محافظات

فى حملات موسعة .. فض 4 أسواق شعبية مخالفة بالقليوبية.. صور

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن بمحافظة القليوبية ، من فض 4 اسواق قام التجار بتنظيمها فى مدن بنها وكفر شكر وطوخ بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، بإزالة الأسواق الشعبية والتجمعات ومنع قيامها كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وشهدت مرصفا دائرة مركز بنها، تنظيم سوقا شعبيا ضم عددا كبيرا من التجمعات والتجار لعرض بضائعهم بالمخالة لقرار منع الاسواق وابدى عدد كبير من اهالى القرية من تخوفهم من التجمع وتنظيم الاسواق حيث قاموا على الفور بالإبلاغ الفورى عن هذا السوق، وتم إرسال قوة من الشرطة وتم فض السوق على الفور.


وقال أحمد فهمى على صفحته الشخصية " فيس بوك " قرية مرصفا إحدى أكبر القري في محافظة القليوبية بعد ما الحكومة مرت واطمنت انه الكل أغلق محلاته وفقًا لقرار الحظر ، الناس عملت السوق بالليل والمنظر زي ما انتوا شايفين كدة .. بعد كل اللي بيحصل في إيطاليا وغيرها، الناس في مصر هنا مصممين يعيشوا نفس التجربة بس هتبقي على أسوء كتير. وكل ده ليه وعشان اية !؟ منعرفش. بس كل اللي نعرفه اننا حقيقي هنفوق علي كارثة بسبب استهتار شعب منفصل عن الواقع.


ونفس الحال شهدته قرية برقطا بكفرشكر حيث نظم التجار سوقا شعبيا ضاربين بالقرار عرض الحائط، وفي غياب تام لرقابة مجلس المدينة والعاملين به كما تم ضبط سوقا آخر بمدينة كفر شكر، وهو ما دفع نائب رئيس المدينة بسرعة التحرك الفورى برفقة قوة من الشرطة لفض السوق حفاظا على أرواح المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وفي مدينة بنها شهدق قرية مرصفا التابعة لمركز ومدينة بنها، تنظيم سوقا شعبيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، مخالفين قرار رئيس الوزراء، مما دفع بعض شباب القرية بالإبلاغ الفورى عن هذا السوق، وتم إرسال قوة من الرشطة وتم فض السوق على الفور.


من جانبه قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، يرافقه السكرتير العام المساعد وشرطة المرافق ونواب مجلس مدينة بنها حملة موسعة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين والأسواق والمواقف العشوائية واماكن التجمعات بمناطق الرياح التوفيقي والكوبرى والحرس الوطنى وعزبة السوق بالعاصمة بنها.


واعطى الهجان تعليمات للأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينه بنها بمتابعة إزالة اى اشغالات اولا بأول والتنسيق مع شرطة الكهرباء للقيام بحملة للتفتيش علي الوصلات الكهربائية العشوائية وغير المرخصة والتنبيه بعدم إصدار إيصالات ممارسة لأي بائع غير حاصل على ترخيص بالنشاط.


وقال المحافظ، ان الحملات تاتى بهدف إعادة الإنضباط للشارع بالقليوبية، والقضاء على التعديات على حرم الطريق العام التي تتسبب في التكدس المروري بالإضافة لضرورة المتابعة المستمرة والتواجد الأمني بالمنطقة للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق بمدينة بنها والحفاظ في ذات الوقت على صحة المواطن.

فى حملات موسعة .. فض 4 أسواق شعبية مخالفة بالقليوبية.. صور
فى حملات موسعة .. فض 4 أسواق شعبية مخالفة بالقليوبية.. صور
فى حملات موسعة .. فض 4 أسواق شعبية مخالفة بالقليوبية.. صور
فى حملات موسعة .. فض 4 أسواق شعبية مخالفة بالقليوبية.. صور
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