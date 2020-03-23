بعد إصابة رضيعها بـ كورونا.. سيدة توجه تحذيرًا للآباء والأمهات

قررت سيدة بريطانية توجيه تحذير للآباء والأمهات بشأن الأعراض التي يمكن أن تكون مؤشرًا على إصابة الأطفال بفيروس "كورونا"، وذلك بعد تشخيص إصابة طفلها الرضيع، البالغ من العمر 6 أشهر، بالمرض.





وكشفت هذه السيدة "لورا بيرسون"، وهي من مدينة "كارديف"، عاصمة "ويلز" بالمملكة المتحدة، عن تفاصيل 48 ساعة عصيبة أمضتها منذ أن بدأ طفلها "جروف" يصاب بأعراض المرض، حيث عاني من ارتفاع درجة الحرارة ووصلت درجة حرارته إلى 39 درجة، وقامت هي وزوجها بمحاولات مستميتة لاخضاعه لفحص طبي.





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ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن "بيرسون"، البالغة من العمر 35 عامًا، قولها إن شريك حياتها بدأ يصاب بأعراض المرض أولًا في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الماضي، حيث عانى من ارتفاع في درجة الحرارة وقشعريرة وآلام بدنية وسعال، لكن الأمر لم يكن يبدو خطيرًا، لذا قررا عزل الزوج في غرفة بمفرده، لكن الأمر لم يكن سهلًا في ظل وجود الطفل.





وفي اليوم التالي، بدأت أعراض عدوى "كورونا" تظهر على الطفل، حيث أصيب بسعال جاف متقطع، قبل أن تبدأ درجة حرارته في الارتفاع؛ وقررت الأم بعد ذلك الاتصال بطبيب العائلة لاستشارته، نظرًا لأنها لم تتمكن من طلب المساعدة عبر الرقم المخصص للحالات الطبية العاجلة، ونُصحت بمراقبة حالته وأعراضه مع الاستعانة بموقع إلكتروني أنشأه باحثون طبيون في جامعة "كارديف" لتقييم الوضع.





لكن بعد وصول درجة حرارة طفلها إلى 39 درجة، لم تكن تصدق عينيها وظنت في البداية أن هناك مشكلة ما في ميزان الحرارة الذي كانت تستخدمه.





وذكرت الأم أن طفلها كان يبكي من الألم ويعاني من الإسهال الدموي، ونصحها الطبيب آنذاك بالتوجه به إلى المستشفى، حيث قام أحد الأطباء المختصين بفحصه وأخبر والديه بأنه يعاني من أعراض المرض المعروفة، وطلب منهما العودة إلى المنزل ورعايته والخضوع للعزل الذاتي لمدة أسبوعين.



