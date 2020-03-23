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تفريغ 4200 طن حديد وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
اعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد  استقبل السفينة   FREZYA.S التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 120 مترا والغاطس 6.9 متر وذلك لتفريغ 4200 طن حديد بالميناء. 
  
 وإجمالي حركة السفن اليوم 22 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج  سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 3 سفن. 

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن. 

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة  ومتواجد على الأرصفة سفينتان. 

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.
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