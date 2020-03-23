الإعلان عن وظائف قيادية بـ تعليم بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف في بيان لها اليوم عن حاجتها لشغل وظائف "مدير عام إدارة الواسطى التعليمية ،مدير عام إدارة بني سويف التعليمية، مدير عام إدارة ببا التعليمية،مدير عام التعليم العام،مدير عام التعليم الفني" بمجموعة وظائف الإدارة العليا بالمستوى الوظيفى "مدير عام" ،وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.





كما أعلنت المديرية عن شروط شغل الوظيفة وهي الحصول على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال مناسب، القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف، الحصول على دورات تدريبية متقدمة في مجال الإدارة والقيادة ، الإلمام باللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي ، قضاء مدة سنتين "على الأقل" في الدرجة الأولى للمتقدمين من داخل الوحدة،أو قضاء مدة خدمة كلية لا تقل عن 16 ، سنة للمتقدمين من خارج الوحدة،ألا يكون محالًا للمحاكم التأديبية أو الجنائية. ، تقديم مقترح لتطوير الوظيفة المتقدم لها ، يرفق المتقدم ،من خارج الوحدة أو من خارج الجهاز الإداري بالدولة ،بطلبه موقفه بالنسبة للمهارات والقدرات المطلوبة لشغل هذه الوظيفة مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك وإنجازاته السابقة.





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كما جاء في بيان المديرية على الراغبين في التقدم لشغل إحدى تلك الوظائف استيفاء النموذج المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة القيادات بديوان عام محافظة بني سويف ،ويرفق بطلبه المستندات المطلوبة والمعلن عنها بلوحة الإعلانات بديوان عام المحافظة وديوان مديرية التربية والتعليم ودواوين الإدارات التعليمية السبع وموقع بوابة الوظائف الحكومية المصرية،والتقدم خلال شهر من التالي لنشر الإعلان.





المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة :

بيان حالة معتمد من جهة العمل موضح به(الاسم ، تاريخ وجهة الميلاد ، تاريخ التعيين ،المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية وتاريخ الحصول على كل منها ،مدة الخبرة النوعية والزمينة ،الدرجة المالية وتاريخ الحصول عليها،الوظائف الإشرافية التي يشغلها المتقدم ، الدورات التدريبية "مدتها ، نوعها، مكانها، تاريخها"،العلاوات التشجيعية،خطابات الشكر والتقدير،الجزاءات، تقارير وبيانات الكفاية عن أعوام : 2017، 2018، 2019 ، عدد 6 صور شخصية ،وأية بيانات يرى المتقدم إضافتها.





يقدم مقترحات تطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاءة الإنتاجية فيها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ، وذلك من عدد 6 نسخ.