شاهد.. بعد وفاة شفيع عبد الحليم هاشتاج الجيش المصرى يتصدر تويتر

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اللواء "شفيع عبد الحليم" رئيس المشروعات الهندسية في الجيش المصري توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا بعد اللواء "خالد شلتوت"...



في مصر اليوم توفى لواء في الجيش المصري هو الثاني من قيادات الجيش تأثروا بكورونا، واضح أن الفيروس لا يميز بين غني وفقير أو مسئول وغيره، وهذا يضع الجميع أمام تحدي حقيقي ويفسر سرعة استجابة بعض المسئولين في الدول لإجراءات الحماية رحم الله شهداء الجيش وكل من ذهب في الوباء





الله يرحمهم ويغفر لهم ، والله لولا رجال الجيش المصرى بعد فضل الله ورحمته لضاعت مصر من زمان





توفي فجر اليوم اللواء أ.ح شفيع عبد الحليم والذى وافته المنية نتيجة اشتراكه في فيروس كورونا أعمال مواجهة اشتراكهفي

ونعت القوات المسلحة في بيانا لها الفقيد مؤكدة أن هذا يأتي في إطار استمرار تضحيات أبنائها لحماية الوطن.