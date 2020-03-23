شاهد.. بعد وفاة شفيع عبد الحليم هاشتاج الجيش المصرى يتصدر تويتر

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة تويتر #الجيش_ المصرى , بعد وفاة اللواء خالد شلتوت واللواء شفيع داوود بفيروس كورونا .
بعد اللواء "خالد شلتوت"...اللواء "شفيع عبد الحليم" رئيس المشروعات الهندسية في الجيش المصري توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.
في مصر اليوم توفى لواء في الجيش المصري هو الثاني من قيادات الجيش تأثروا بكورونا، واضح أن الفيروس لا يميز بين غني وفقير أو مسئول وغيره، وهذا يضع الجميع أمام تحدي حقيقي ويفسر سرعة استجابة بعض المسئولين في الدول لإجراءات الحماية رحم الله شهداء الجيش وكل من ذهب في الوباء
الله يرحمهم ويغفر لهم ، والله لولا رجال الجيش المصرى بعد فضل الله ورحمته لضاعت مصر من زمان