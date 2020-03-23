AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد.. بعد وفاة شفيع عبد الحليم هاشتاج الجيش المصرى يتصدر تويتر

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:59 م
الجيش المصرى
الجيش المصرى
Advertisements
مريم عزت
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة تويتر #الجيش_ المصرى ,  بعد وفاة اللواء خالد شلتوت واللواء شفيع داوود بفيروس كورونا

تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا وجاءت أبرز التعليقات كالآتى : 

بعد اللواء "خالد شلتوت"...اللواء "شفيع عبد الحليم" رئيس المشروعات الهندسية في الجيش المصري توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

في مصر اليوم توفى لواء في الجيش المصري هو الثاني من قيادات الجيش تأثروا بكورونا، واضح أن الفيروس  لا يميز بين غني وفقير أو مسئول وغيره، وهذا يضع الجميع أمام تحدي حقيقي ويفسر سرعة استجابة بعض المسئولين في الدول لإجراءات الحماية رحم الله شهداء الجيش وكل من ذهب في الوباء

الله يرحمهم ويغفر لهم ، والله لولا رجال الجيش المصرى بعد فضل الله ورحمته لضاعت مصر من زمان

توفي فجر اليوم اللواء أ.ح شفيع عبد الحليم والذى وافته المنية نتيجة اشتراكه في أعمال مواجهة فيروس كورونا

ونعت القوات المسلحة في بيانا لها الفقيد مؤكدة أن هذا يأتي في إطار استمرار تضحيات أبنائها لحماية الوطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

#إيطاليا يتصدر تويتر بعد الإعلان عن آخر إحصائيات كورونا

في ظهور نادر جدا.. سهير البابلي توجه رسالة مهمة للمصريين

وفاة اللواء خالد شلتوت بفيروس كورونا.. نادي القضاة يقدم العزاء للقوات المسلحة

مصر تسجل 4 وفيات و 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووضع أنجيلا ميركل في الحجر الصحي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

وفاة اللواء اركان حرب شفيع عبد الحليم بفيروس كورونا .. والجيش ينعيه

أحمد موسى يروي موقفا مؤثرا مع اللواء شفيع عبد الحليم قبل وفاته بـ كورونا.. شاهد

ترشيحاتنا

الصين تعلنها مرة أخرى: صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

8 درجات زيادة ورياح مثيرة للرمال ..اعرف حالة الطقس اليوم

رد الأهلي.. الزمالك يكشف تفاصيل جديدة في قضيته ضد كهربا

زيادة انتشار الكلاب الضالة يثير فزع أهالى الحى الخامس بالتجمع

الصحة تكشف المحافظات التي أصبحت خالية من فيروس كورونا.. فيديو

السعودية: 40 حالة من المصابين بـ كورونا بسبب الاختلاط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة رضيعها بـ كورونا.. سيدة توجه تحذيرًا للآباء والأمهات

ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تبرز أناقة سمر يسري فى عيد ميلادها

بالجهود الذاتية.. العاملون بمعبد دندرة يبدأون تعقيمه بالكامل لمواجهة كورونا