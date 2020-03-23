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منوعات

وداعًا كورونا.. إنتاج جهاز جديد يكتشف الفيروس التاجي

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:47 ص
صورة لاختبار فيروس
صورة لاختبار فيروس كورونا
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نهى حمدي
المعرفة المبكرة بأنك شخص تحمل الفيروس التاجي قد تفيد كثيرًا في حماية من حولك من خطر العدوى، وربما إذا وجد ابتكار يكشف الإصابة بالفيروس مبكرًا لما خسرت البشرية هذا العدد من الوفيات في غضون شهور قليلة. 

ولكن إحدى شركات الأدوية البريطانية قررت ألا تقف مكتوفة الأيدي واتجهت لعمل جهاز مختبر للتأكد من الإصابة بـ فيروس كورونا من عدمه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فيما أثبت الاختبار الذي أعدته شركة "SureScreen Diagnostics" فاعليته الكبرى، وتمكن من تحقيق نتائج بلغت دقتها 98%، حيث يحدد الاختبار الجديد إذا كان الشخص مصاب بالفيروس أم لا. 

الميزة الأخرى لهذا الاختبار هو سرعته فقد لا يستغرق سوى 10 دقائق لإخراج النتائج، واستطاعت الشركة بيع 500 ألف وحدة من المنتج في الأسواق في غضون أسبوع، فهو يبلغ تكلفته 6 جنيهات استرليني.

وقد وزعت الشركة عدد كبير من هذا الاختبار المملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا وهولندا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان، وذلك بعد ما حصلت على موافقة الحكومة في توسيع نطاق عملها.
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