احتجاز نائبة رئيس الوزراء الإسباني لإصابتها بعدوى رئوية

في موسكو ، وقع المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم ، الإثنين ، تأجيل التصويت على التعديلات الدستورية الجديدة في حالة تطور الوضع الوبائي في روسيا على خلفية فيروس "كورونا".





وقال بيسكوف للصحفيين اليوم ردا على سؤال عن احتمال تأجيل التصويت على التعديلات الدستورية بسبب فيروس كورونا: "إن كل شئ يجري في إطار الصيغة التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين منذ البداية خلال لقائه مع رئيسة لجنة الانتخابات المركزية" .. مشيرا إلى أن هذه الصيغة تتمثل في أن التصويت مقرر في 22 أبريل القادم ولكن صحة المواطنين تأتي في المقام الأول".





وتابع المتحدث :"في حال أعطى الوضع الوبائي بسبب كورونا مؤشرا لتأجيل التصويت فهذا سيحدث ".. مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن حتى الآن.