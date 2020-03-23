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حوادث

ضبط المتهمين بسرقة 900 ألف جنيه من موظفين في المنوفية.. تفاصيل

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:43 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة حقيبة بداخلها قرابة 900 ألف جنيه من موظفين بإحدى الشركات، حال قيامهما بتوريد المبلغ بحساب جهة عملهما بأحد البنوك بالمنوفية.


البداية عندما تبلغ لمركز شرطة الباجور من (أمينى خزينة بإحدى الشركات - مُقيمان بدائرة المركز) بأنهما أثناء توجههما لفرع أحد البنوك بدائرة المركز، مستقلان دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما حقيبة بداخلها مبلغ (895 ألف جنيه "خاصة بالشركة محل عملهما") لتوريدها بحساب الشركة بالبنك، فوجئا بقيام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بخطف الحقيبة بداخلها المبلغ المشار إليه وهربا. 


وبحسب بيان، الاثنين، أسفرت جهود فريق البحث الجنائي المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة قسم شرطة منوف).


وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما بمكان إختبائهما بإحدى المناطق بدائرة قسم ثان المنتزه، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة).


وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة وقررا أنهما حال مرورهما بتاريخ الواقعة أمام فرع البنك المُشار إليه مستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ملك أحدهما" شاهدا أحد المجنى عليهما حال حمله للحقيبة المُشار إليها ويظهر منها بعض المبالغ المالية، فقام أحدهما بخطفها وفرا هاربين.. وإقتسما المبلغ المالى فيما بينهما عقب ذلك قاما بالسفر لمدينة الإسكندرية والإختباء بإحدى المناطق بدائرة القسم.

وتم بإرشاد المتهمان ضبط مبلغ (823,500 جنيه "من حصيلة المبلغ المستولى عليه"- الدراجة النارية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة")، واتُخذت الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة. 
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