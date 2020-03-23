لمواجهة كورونا.. إلغاء 7 عيادات بالمستشفى الجامعي في بني سويف

قرر الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب جامعة بني سويف، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، تقليص عدد أيام العمل في العيادات الخارجية، وإلغاء عمل 7 عيادات.





وأوضح "مرسي" أن العيادات التي تقرر إلغاء العمل بها هي "الجلدية، النفسية، التناسلية، السمعيات، العلاج الطبيعي، عيادة الضغط والألم، التخاطب" لمنع التكدس بالمستشفى حفاظا على المرضى من الإصابة بالعدوى، وتنفيذًا لخطة الدولة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.





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وشدد عميد طب بني سويف على ألا يزيد عدد حالات الكشف عن 50 في كل عيادة، مع اقتصار عرض الحالات على العيادات الخارجية فقط، وعدم دخول مرضى القسم الخارجي إلى الأقسام الداخلية.





وأشار عميد كلية الطب إلى التعقيم المستمر والدائم بالكحول، وتوفير وسائل الحماية لدى الأطباء من أقنعة وغيرها، فضلا عن استخدام الكواشف للمرضى المترددين على المستشفى.



