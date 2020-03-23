رئيس حى مصر الجديدة يوضح الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. فيديو

قال المهندس حسن موافي، رئيس حى مصر الجديدة، إن بالتنسيق مع الطب البطرى ووزارة الزراعة، بيتم تعقيم مباني حي مصر الجديدة، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة.





وأشار حسن موافى، أثناء حواره مع برامج"8 الصبح" المذاع علي قناة"dmc"، إلى أن الحى يقوم بالتعقيم بشكل دورى، لافتا إلى أن الحي قام بالتنسيق مع المجتمع المدنى وحزب مستقبل وطن، وذلك مناجل تدعيم ادوار الرعاية والمسنين.



وأكد على أن جميع العاملين بالحى يساهمون فى التعقيم والتوعية وذلك من أجل المحافظة على حياة الجميع.



وذلك فى إطار ما قامت به محافظة القاهرة من تنفيذ عدة إجراءات، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ، حيث قامت، بتقليل نسبة العمالة بالديوان وفقا لقرار مجلس الوزراء لأكثر من 50%.



