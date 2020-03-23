لمواجهة كورونا.. خطة عمل مشتركة بين المستشفيات الجامعية وصحة الشرقية

عقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم، اجتماعا لمناقشة أطر التعاون بين الجامعة والجهاز التنفيذي بالمحافظة، وبحث آليات تنفيذ خطة العمل المشتركة بين المستشفيات الجامعية وقطاع الشئون الصحية، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وممثلين عن الهلال الأحمر وذلك بديوان عام المحافظة.





واستعرض الاجتماع حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير اللازمة الجاري اتخاذها في إطار تطورات الوضع ولمنع انتشار الفيروس بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى سبل التنسيق بين المستشفيات الجامعية وقطاع الشئون الصحية بالمحافظة بما يحقق تكامل الخدمة بين جميع المنشآت الصحية خلال الأزمة ولحين الوصول إلى حالة الاستقرار.





وأكد رئيس الجامعة، أن الاجتماع يأتي في إطار خطة الدولة لتوحيد الجهود والتأكيد على أهمية تكاتف جميع الأجهزة والمؤسسات والمواطنين خلال الوقت الراهن والذي يمثل مرحلة فاصلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن جميع الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة بالجامعة من (مستشفيات -وأطباء-وهيئة التمريض- والإداريين -وجميع المستلزمات الطبية المتاحة بالمستشفيات الجامعية) جاهزة لتقديم الدعم اللازم لمنع إنتشار العدوي بين المواطنين.

أوضح "شعلان" أنه تنفيذًا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،تم تجهيز المستشفي الاقتصادي بكامل قوته من (أسرة-و حجرات عناية مركزة- ومعمل مجهز) بالإضافة إلى تجهيز أقسام عزل بجميع المستشفيات الجامعية استعدادًا لاستقبال الحالات، لافتًا إلى أنه تم تدريب كوادر طبية من غير تخصصات (الأمراض الصدرية –العناية المركزة-التخدير-الأمراض المتوطنة) علي سبل التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس.





ومن جانبه، أكد محافظ الشرقية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاستبقاية والتدابير الاحترازية ووضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ الخطة الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19،من خلال التنسيق بين مديرية الشئون الصحية وقطاع المستشفيات الجامعية والهلال الأحمر، مشيرًا إلي أنه تم تجهيز جميع المنشآت الصحية بنطاق المحافظة (المستشفيات الجامعية -والمستشفيات التابعة لقطاع الشئون الصحية)، بفرق طبية مدربة فضلًا عن توفير أقسام للعزل وتحديد جميع الاحتياجات اللازمة من المستلزمات الطبية وتوفيرها، بالإضافة إلى استمرار الإجراءات الوقائية الأخرى الجاري تنفيذها من أعمال التعقيم والتطهير المستمرة لمختلف المنشآت بنطاق المحافظة.





أشار الدكتور عبد السلام عيد أنه تم ترشيح طواقم طبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للعمل بمستشفيات العزل الأخرى وتجهيزها للبدء في العمل فور طلب مديرية الصحة.