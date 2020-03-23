رئيس جامعة سوهاج: ينبغي التوصل لحلول بشأن قصور التعليم عن بعد في الكليات العملية

قال الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن التعليم الإلكتروني نجح بنسبة كبيرة داخل الجامعات المصرية والتي بدأت في نشر مقرراتها إلكترونيا منذ بدء تعليق الدراسة وإقرار تطبيق التعليم عن بعد، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه في الكليات العملية رغم أنه نال نجاح كبير في الكليات النظرية.

وأضاف عبد العزيز في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن البيئة التعليمية حاليا ليست مجهزة للجزء العملي بل للمقرات النظرية فقط، مشيرا إلى أنه لابد من شرح العملي للطلاب بشكل يتواجدون به في الكليات، وبالتالي تحتاج الكليات إلى إيجاد حل للتطبيق العملي في المستقبل بطرق جديدة ليتم القضاء على قصور التعليم عن بعد في الكليات العملية.

وكان الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، قد عقد اجتماعًا مع مسئولى الخدمات الإلكترونية بالجامعة طبقًا لتوجيهات الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة لتنفيذ خطة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك لمناقشة آليات خطة التحول إلى التعليم الإلكترونى ، وخطوات تنفيذ المحاضرات الإلكترونية ، بحضور الدكتور محمود أبو العز مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية ، والدكتور محمد حشمت مدير البوابة الإلكترونية .

وتم تجهيز محاضرات أسبوعين كاملين على الأقل power point اوpdf، ورفعها مباشرة على موقع أعضاء هيئة التدريس أو facebook، وتحديد مسئول دعم فنى واحد من البوابة الإلكترونية لكل كلية، بالإضافة إلى تسجيل المحاضرات بأى وسيلة الكترونية متاحة "موبايل، لاب توب، كاميرا" وتسليمها الى مدير وحدة" it-unit" بالكلية لرفعها على قناة الكلية، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والكادر التدريسى .

كما تم التواصل ايضًا عن طريق إنشاء مجموعة على facebook بكل فرفة دراسية ومشاركة أعضاء هيئه التدريس المنوطين بتدريس تلك الفرقة للتفاعل مع الطلاب online من خلالها ، ولكل فرقة دراسية سيتم استخدام منصه تعليمية مثل zoom,bigllue butlom بالخطوات المرفقة بها، والعمل على تفعيل المقررات الإلكترونية المنتجة حاليًا بوحدة التعليم الإلكترونى وتسويق المقررات المنتجة من الجامعات الأخرى .