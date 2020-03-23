نشرة الفن.. ظهور نادر للفنانة سهير البابلي ونجم مسرح مصر يغني لمتابعيه لحثهم على التزام المنازل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشرت المطربة كارول سماحة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام" مجموعة صور لها بفستان أسود قصير، مروجة لأغنيتها الجديدة.

https://www.elbalad.news/4227376

بسبب ظهور نادر جدا.. سهير البابلي مطلوبة على جوجل

تصدرت النجمة سهير البابلي ترنيد جوجل في المملكة العربية السعودية بعد ظهورها تتحدث عن فيروس كورونا المستجد عبر مقطع مصور نشره المخرج عمر زهران عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

https://www.elbalad.news/4227270

أنفسكم وأهلكم ووطنكم أمانة.. شاهد رسالة حسين الجسمي لشعب الإمارات بسبب كورونا

وجه الفنان الإماراتي حسين الجسمي رسالة إلى شعب الإمارات بعد انتشار فيروس كورونا في العالم، والذي راح ضحيته آلاف المواطنين.

https://www.elbalad.news/4227427





شاهد.. حلا شيحة لمتابعيها: يا ريت نبقى متحضرين ونقعد في البيت

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام" فيديو جديدا لمجموعة من الأطباء غير المصريين يناشدون الجميع بعدم الخروج من المنزل، وأن هذه الفرصة الأخيرة للحد من انتشار فيروس كورونا.

https://www.elbalad.news/4227434





شاهد.. نجم مسرح مصر يغني لمتابعيه لحثهم على التزام المنازل

شارك الفنان حامد الشراب، نجم مسرح مصر، جمهوره مقطع فيديو جديدا له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

https://www.elbalad.news/4227495