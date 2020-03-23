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أخبار العالم

شاهد.. الرئيس التونسي يتبرع لصندوق مخصص لمكافحة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:33 م
الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
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شيماء مصطفى
أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين، زيارة إلى مركز البريد بحي المهرجان بتونس العاصمة للتبرع لفائدة صندوق 1818 المخصص لمقاومة فيروس كورونا ومنع انتشاره في تونس.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" التونسية، كان سعيد، أعلن في كلمة موجهة الى الشعب التونسي يوم 17 مارس، اعتزامه التبرع بنصف راتبه للمساهمة في دعم صندوق 1818 المخصص لمقاومة كورونا.

وحث كل من يستطيع من التونسيين، للتبرع كل حسب إمكانياته، والانخراط في حملة التبرع الوطنية من أجل دعم مجهودات الدولة الرامية إلى التغلب على هذا الوباء.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت اليوم، الاثنين، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 89 حالة.

وفرضت تونس حظر التجول العام، وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرًا بتحرك الوحدات العسكرية للشوارع لفرض تطبيق الحظر الصحي العام المقرر أن ينتهي في أبريل المقبل.
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