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أخبار البلد

الخارجية: إعادة المصريين العالقين في مالطا إلى أرض الوطن

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:41 م
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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أ ش أ
ذكرت وزارة الخارجية اليوم الاثنين أن سفارة مصر فى مالطا سيرت رحلة طيران عارض لإعادة المواطنين المصريين العالقين من مالطا إلى أرض الوطن والمواطنين المالطيين من القاهرة إلى مالطا على طائرة تابعة للخطوط الجوية المالطية بالتنسيق مع وزارة الشئون الخارجية والأوروبية المالطية.

وأضافت الوزارة أنه من المقرر أن تصل الطائرة اليوم إلى القاهرة ، وتغادر في نفس اليوم وعلى متنها مواطنو مالطا في مصر.

وأوضحت السفيرة ندى دراز، سفيرة مصر في مالطا، أن هذا التنسيق المتبادل يؤكد العلاقات المتميزة التي تربط مصر ومالطا، والتي سمحت باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لتسيير رحلة الطيران المذكورة بصورة استثنائية وعلى متنها عدد من الحالات الإنسانية التي علقت في مالطا في إطار إجراءات مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وإغلاق المطارات في الدولتين.
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