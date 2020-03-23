AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب كرواتيا يوجه الشكر للإمارات لهذا السبب

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:54 م
مدرب كرواتيا
مدرب كرواتيا
Advertisements
محمود نوفل
أعرب مدرب فريق العين السابق، والمنتخب الكرواتي حاليًا، زلاتكو داليتش عن بالغ امتنانه للإمارات على مساعدة بلاده بإرسالها لمعدات طبية عاجلة في إطار الحد من انتشار وباء كورونا الذي تفشى في العالم.

وقال زلاتكو في تغريدة نشرها عصر اليوم الاثنين عبر حسابه في "تويتر": "لقد أرسلت حكومة الإمارات العربية المتحدة 11،5 طن من المعدات الطبية إلى كرواتيا، نود أن أشكرهم باسم الشعب الكرواتي".

يذكر أن زلاتكو ظل وفيًا للإمارات كونه اكتسب شهرته فيها بعد قيادته لـ«الزعيم» إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم عام 2016، بعد 13 عامًا من الغياب.

وقضى زلاتكو في الإمارات 1048 يومًا مدربًا لفريق العين خاض خلالها 137 مباراة في كلٍّ من دوري أبطال آسيا ودوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر وكأس الخليج العربي وكأس السوبر الإماراتي - المغربي، وحقق الفوز في 79 مباراة، وتعادل في 31، وخسر 27.

وسجل الفريق تحت قيادته حصيلة جيدة من الأهداف بلغت 269، فيما تلقت شباكه 149، وتحت قيادته حقق الفريق أربع بطولات وخرج من 12.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب الأهلي السعودي السابق يقود المنتخب العماني رسميا

العين الإماراتي يفوز بشق الأنفس على بونيودكور بدوري أبطال آسيا

أول تعليق من اتحاد الكرة على حقيقة إلغاء السوبر المصري في الإمارات.. تفاصيل

تصريحات مثيرة من مدرب النصر السعودي قبل موقعة دوري أبطال آسيا

دوري الخليج العربي | مدرب شباب الاهلي: لست خائفا من النصر وأخشى كورونا

ترشيحاتنا

هل تم فرض حظر التجوال ؟ .. الداخلية تجيب

أول رد فعل من اتحاد الكرة حول أنباء إلغاء الدوري المصري

تسيير رحلة يومية من الكويت للقاهرة اعتبارا من بعد غد الأربعاء

قبل ماتشرب الليمون ..6 نصائح عليك فعلها

الرئيس الصيني لـ السيسي: مستعدون لتقديم كل الإمكانيات والتجارب لمكافحة كورونا

شابة عشرينية تروي تفاصيل إصابتها بـ كورونا ومعاناتها مع المرض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ كلبه من هجوم ذئب بري.. شاهد ما حدث

شاهد .. أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف الأثرية على مستوى مصر

شابة عشرينية تروي تفاصيل إصابتها بـ كورونا ومعاناتها مع المرض