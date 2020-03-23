مدرب كرواتيا يوجه الشكر للإمارات لهذا السبب

أعرب مدرب فريق العين السابق، والمنتخب الكرواتي حاليًا، زلاتكو داليتش عن بالغ امتنانه للإمارات على مساعدة بلاده بإرسالها لمعدات طبية عاجلة في إطار الحد من انتشار وباء كورونا الذي تفشى في العالم.





وقال زلاتكو في تغريدة نشرها عصر اليوم الاثنين عبر حسابه في "تويتر": "لقد أرسلت حكومة الإمارات العربية المتحدة 11،5 طن من المعدات الطبية إلى كرواتيا، نود أن أشكرهم باسم الشعب الكرواتي".





يذكر أن زلاتكو ظل وفيًا للإمارات كونه اكتسب شهرته فيها بعد قيادته لـ«الزعيم» إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم عام 2016، بعد 13 عامًا من الغياب.





وقضى زلاتكو في الإمارات 1048 يومًا مدربًا لفريق العين خاض خلالها 137 مباراة في كلٍّ من دوري أبطال آسيا ودوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر وكأس الخليج العربي وكأس السوبر الإماراتي - المغربي، وحقق الفوز في 79 مباراة، وتعادل في 31، وخسر 27.



