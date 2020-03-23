مش لازم تروح المرور .. خطوات استخراج الرخصة من تليفونك المحمول.. فيديو

وتشمل الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من خلال

، خدمات قطاع المرور، والتى تمكن من استخراج رخصة المركب او استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة المركبة أو القيادة والاستعلام عن صحة تسيير المركبة او شراء لوحات مميزة بالإضافة الى النشرة المرورية وعناوين وأماكن وحدات الترخيص

وذلك فى

إطار

التسهيل على المواطنين فى الحصول على الخدمات

الأمنية

.