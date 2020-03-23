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حوادث

مش لازم تروح المرور .. خطوات استخراج الرخصة من تليفونك المحمول.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:06 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نشرت وزارة الداخلية تنويهات لتوضيح كيفية حصول المواطنين على بعض الخدمات المرورية من خلال بوابة وزارة الداخلية على الانترنت، أو من خلال تطبيق وزارة الداخلية على التليفونات المحمولة.

وتشمل الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمى على الانترنت، خدمات قطاع المرور، والتى تمكن من استخراج رخصة المركب او استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة المركبة أو القيادة والاستعلام عن صحة تسيير المركبة او شراء لوحات مميزة بالإضافة الى النشرة المرورية وعناوين وأماكن وحدات الترخيص وذلك فى إطار التسهيل على المواطنين فى الحصول على الخدمات الأمنية.
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