لمكافحة فيروس كورونا.. مطالب برلمانية بعودة النشاط الرياضي في هذا الموعد

طالب النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، بضرورة عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، وأرجع مطالبه إلى مجموعة من الأسباب منها أن الرياضة لها دور في مكافحة فيروس كورونا .





جاء ذلك تعقيبا منه على الأنباء المتداولة حول إلغاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بسبب انتشار فيروس كورونا.





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وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن: "عودة النشاط الرياضي ضرورة ملحة، لاسيما وأن النشاط الرياضي يكافح فيروس كورونا المستجد، عن طريق تقوية المناعة"، مشيرًا إلى أن الجميع يتحدث عن أهمية تقوية المناعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، في حين أن الرياضة لها دور كبير في ذلك.





و أرجع مطالبه بعودة النشاط الرياضي إلى الأضرار الاقتصادية التي ستؤثر على العاملين في الوسط الرياضي، لاسيما البسطاء منهم، مضيفا هناك أضرار كبيرة حال استمرار تعليق النشاط الرياضي، على هذه الفئة.





وأكد عضو مجلس النواب أنه مع حلول منتصف الشهر المقبل "أبريل"، سوف تكون هناك أخبار جيدة بخصوص انحصار فيروس كورونا، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يعد مؤشرا على عودة النشاط الرياضي مجددا.



