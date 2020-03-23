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أخبار العالم

‏تحذير صارم من شرطة دبي للمستهترين بالتعليمات حول كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:39 م
شرطة دبي
شرطة دبي
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محمود نوفل
حذرت شرطة دبي من اتخاذ إجراءات فورية بحق المستهترين الذين لا يلتزمون بتعليمات السلطات الصحية والأمنية بخصوص فيروس كورونا المستجد.

وقالت في بيان لها، إنه في إطار جهود الدولة لمكافحة الأمراض السارية وانتشارها فإن شرطة دبي حفاظًا على الأرواح وحماية المجتمع سوف تباشر مسؤلياتها في تطبيق القانون بكل حزم لوضع حد للمستهترين بالتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية والأمنية.

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين إلى ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى أو دواعي العمل، ومنع التجمعات، وعدم ارتياد الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية.

كما لفتت شرطة دبي  إلى أن قانون الأمراض السارية سوف يطبق على المخالفين والذي يصل إلى الحبس والغرامة.
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