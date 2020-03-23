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توك شو

الناس عندها هسهس.. عزة مصطفى تحذر من الخوف الزائد بسبب كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:23 م
عزة مصطفي
عزة مصطفي
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور إيهاب الخراط، الخبير النفسي، إنه ترتدد عليه في الوقت الحالي أعداد كبيرة من المواطنين بسبب خوفهم من الإصابة بفيروس كورونا؛ موضحا أن حالة الهلع والخوف أصبحت شائعة بين العامة. 


وأضاف الدكتور إيهاب الخراط، في حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، «أن الخوف صحي يجعلنا نطبق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا»، لافتا إلى أن الجميع خائفون على ذويهم خاصة كبار السن من الإصابة. 


وأكد الخراط، أنه يجب التفكير في الخروج من حالة الفزع والخوف، لكي نستطيع أن نسيطر على الفيروس؛ لافتا أن ظاهرة القلق منتشرة في الوقت الحالي.


وأشار الخراط، إلى أن القلق الزائد يصبح متعبًا نفسيًا، منوهًا بأن البعض يخرج من القلق بالرياضة والموسيقى والمشاركة في الكلام «فضفضة».


ومن جابنها، قالت عزة مصطفي «الناس بقى عندها هسهس من فيروس كورونا.. بس الخوف يقلل المناعة». 

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