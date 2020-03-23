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رياضة

هشام حطب: وضعنا خطط تجهيز المتأهلين لأولمبياد طوكيو

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:25 م
هشام حطب
هشام حطب
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محمد رشاد
قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن تصريحاته التي أدلى بها أمس الأحد مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة "أون تايم سبورت" كانت واضحة بأنه سيتم خلال 48 ساعة وضع خطط تجهيز اللاعبين المتأهلين لـ أولمبياد طوكيو 2020، لخوض تصفيات التأهيل، التي تم تأجيلها خلال الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف هشام حطب، أنه تم عقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتنظيم اجتماعات مع الهيئة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، من أجل وضع خطط وبرامج بديلة للاعبين المتأهلين لـ أولمبياد طوكيو 2020، الذين يستعدون للتأهيل، وخلال 48 ساعة سيكون هناك عدة خطط وبرامج تدريبات وخطط الحماية والوقاية من فيروس كورونا في حالة دخول معسكرات خلال الفترة الحالية، وقررنا استثناء المؤهلين لأولمبياد طوكيو من وقف التدريبات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وأشار حطب إلى أن موقف المشاركة في أولمبياد طوكيو يرتبط بقرار اللجنة الأولمبية الدولية، التي تعقد اجتماعات شبه يومية مع المسئولين في اليابان، والمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، واتصالات مع الاتحادات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بشأن الوضع العالمي الحالي لأزمة تفشي مرض كورونا.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية، أنه تم وضع خطط وسيناريوهات متعددة تحسبًا لكل القرارات التي يمكن صدورها من اللجنة الأولمبية الدولية.
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