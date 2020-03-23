أخبار العلوم والتكنولوجيا.. آيفون سيخبرك إذا أصبت بفيروس كورونا .. عطل فني يصيب واتساب و فيسبوك

يبدو أن شركة أبل تستطيع صنع الفارق إذا كان الأمر يتعلق بحياتك، فبعد أن قامت الشركة بتحديث مساعدها الصوتى Siri لتمكين المستخدمين من معرفة ما إذا كان لديهم فيروس كورنا أم لا، حيث يستطيع مستخدمو أيفون وأجهزة أبل من سؤال مساعد أبل الصوتى، كما أنه سيكون بإمكانه الرد عليهم.









قامت شركة أبل برفع الحظر الموجود على عمليات شراء أجهزتها، خاصة هواتف أيفون، والتى تم وضعها منذ عدة أيام، وذلك على موقعها الإلكترونى.









