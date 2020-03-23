أخبار العلوم والتكنولوجيا.. آيفون سيخبرك إذا أصبت بفيروس كورونا .. عطل فني يصيب واتساب و فيسبوك

ينشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" الإخباري، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التى نستعرضها فى النشرة التالية:
قامت شركة أبل بتحديث مساعدها الصوتى Siri لتمكين المستخدمين من معرفة ما إذا كان لديهم فيروس كورنا أم لا، حيث يستطيع مستخدمو آيفون وأجهزة أبل من سؤال مساعد أبل الصوتى، كما أنه سيكون بإمكانه الرد عليهم.
اشتكى عدد من مستخدمى تطبيق واتساب وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فى الساعات القليلة الماضية من توقف خدمة الرسائل بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى وصول الرسائل بكلمات متكررة.
أطلقت وزارة الصحة الإسرائيلية تطبيقا جديدا، أمس، يسمح للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا قد اتصلوا بشخص حامل لفيروس كورونا أم لا، وذلك خلال فترة الأربعة العشرة يوما التى يكون الشخص فيها حاملا للفيروس، والتى تسبق تشخيصه بالمرض.
قال المؤسس والمدير التنفيذى لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، إن شركته قامت بالتبرع بأكثر من 720 ألف كمامة طبية من الاحتياطى الطارئ، وذلك لمساعدة العاملين في مجال الصحة بأدوات أكثر حماية، بسبب تفشى فيروس كورونا.
قدمت علامة سامسونج الكورية الجنوبية العريقة واحدا من افضل هواتفها الذكية على الإطلاق فى عام 2018، وهو Samsung Galaxy Note9، الذى يحمل مميزات فئة النوت الشهيرة التى توفر أداء قويا ومحسنا بالإضافة للقلم متعدد المهام، إلا أن سعر الهاتف المرتفع يدفع الكثيرين للبحث عن بديل أقل سعرًا.
يبدو أن شركة أبل تستطيع صنع الفارق إذا كان الأمر يتعلق بحياتك، فبعد أن قامت الشركة بتحديث مساعدها الصوتى Siri لتمكين المستخدمين من معرفة ما إذا كان لديهم فيروس كورنا أم لا، حيث يستطيع مستخدمو أيفون وأجهزة أبل من سؤال مساعد أبل الصوتى، كما أنه سيكون بإمكانه الرد عليهم.
قامت شركة أبل برفع الحظر الموجود على عمليات شراء أجهزتها، خاصة هواتف أيفون، والتى تم وضعها منذ عدة أيام، وذلك على موقعها الإلكترونى.