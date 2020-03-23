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أخبار العالم

الصحة العالمية: جمعنا 70 مليون دولار تبرعات لمكافحة كورونا بمساعدة فيفا

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:57 م
الفيفا
الفيفا
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القسم الخارجي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه نجح في جمع تبرعات بقيمة 70 مليون دولار أمريكي بمساعدة من الفيفا.

وأشار جيبريسوس في حديثه خلال المؤتمر اليومي للمنظمة، اليوم الإثنين، إلى أن الفيفا تبرعت بمبلغ 10 ملايين دولار، لافتا إلى أن كرة القدم بإمكانها الوصول إلى ملايين البشر، خاصة صغار السن".

وكان جياني إنفانتينو رئيس الفيفا أكد أن مؤسسته تطالب جميع الاتحادات الوطنية بنشر إجراءات الوقاية المقترحة من منظمة الصحة العالمية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
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