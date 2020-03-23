صناع الخير: 500 جنيه وسلع تموينية ومطهرات للأسر لمواجهة كورونا

وجه مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، التحية الي المشاهير والممثلين المشاركين في مبادرات إطعام الأسر الأكثر احتياجا في الفترة الحالية لمواجهة فيروس كورونا.









وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الشعب المصري من الشعوب التي تتبرع وتقف مع بعضها البعض في مواجهة الكوارث والمشكلات.









وأكد زمزم، أن الأسرة الواحدة يتم صرف 500 جنيه شهريا لها ليستطيعوا شراء السلع التموينية، لافتا الى انهم يعملون على ان يتم توفير السلع لأكبر عدد ممكن.







