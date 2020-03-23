AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صناع الخير: 500 جنيه وسلع تموينية ومطهرات للأسر لمواجهة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:05 م
عمال يومية
عمال يومية
Advertisements
عبد الخالق صلاح
وجه مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، التحية الي المشاهير والممثلين المشاركين في مبادرات إطعام الأسر الأكثر احتياجا في الفترة الحالية لمواجهة فيروس كورونا. 


وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الشعب المصري من الشعوب التي تتبرع وتقف مع بعضها البعض في مواجهة الكوارث والمشكلات. 


وأكد زمزم، أن الأسرة الواحدة يتم صرف 500 جنيه شهريا لها ليستطيعوا شراء السلع التموينية، لافتا الى انهم يعملون على ان يتم توفير السلع لأكبر عدد ممكن.


ونوه الى أن كل اسرة تحصل على شنطة مواد مطهرة لتحميهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا الي أن الوباء يستهدف كبار السن لذا نرسل للأسر إرشادات صحية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

910 آلاف مواطن يستفيدون من خدمات مؤسسة صناع الخير للتنمية

صناع الخير: نجحنا في علاج 210 آلاف مواطن من مسببات العمى .. فيديو

بسبب موس الحلاقة.. كفر الشيخ أكثر المحافظات إصابة بفيروس سي.. فيديو

لمواجهة كورونا .. ما الفرق بين المطهر والمعقم وطريقة الاستخدام

لمواجهة جشع التجار.. البترول تطرح «مطهر 70%» كحول بأسعار رمزية لدعم محاربة كورونا

توفير السلع والمطهرات بأسعار رمزية ومراقبة الأسواق ومحاربة جشع التجار

ترشيحاتنا

الداخلية تناشد المواطنين.. استخرج البطاقة وشهادات الميلاد والوفاة من تليفونك المحمول.. فيديو

امتنعوا عنها فورا.. العلاقة الزوجية تساعد في نقل فيروس كورونا

محلل عالمي يهاجم محمد صلاح ويطالب ليفربول بالتخلص منه

أشرف بن شرقي يحسم إمكانية رحيله عن الزمالك ورأيه بـ مرتضى منصور

أنا برة القاهرة ومش عارف أرجع.. مدرب منتخب مصر السابق ينعى والدته برسالة مؤثرة

شوبير: تأجيل منافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان وفاتها.. ننشر أول صور لابنة الفنانة ناهد جبر

تناول كوبا يوميا.. الزبادي اقوى طعام يقوي مناعتك ضد كورونا

شجار عائلي ينتهي في قسم الشرطة.. والسبب أزمة كورونا