هل دخل أسطورة البرازيل بيليه الحجر الصحي؟.. تقارير إسبانية تجيب

ذكرت تقارير صحفية أن أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، يقبع تحت العزل الصحي في بلدة قرب مدينة ساو باولو، في ظل مخاوف من انتشار وباء فيروس كورونا .





وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أقارب اللاعب السابق، يخشون من انتقال العدوى إلى النجم الذي يبلغ ثمانين عاما، نظرا إلى وضعه الصحي وتقدمه في العمر.





وتشير بيانات صحية إلى كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة يتأثرون بشكل أكبر من الوباء الذي أدخل عدة دول حول العالم في حالة طوارئ بعدما أودى بحياة الآلاف فيما أصاب أكثر من ربع مليون إنسان.





ومن المرتقب أن تُلغى كافة الأنشطة التي كان مرتقبا أن يشارك فيها اللاعب، فيما قال نجله إدينيو، في وقت سابق، إن صحة والده تدهورت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة.







