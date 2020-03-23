AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحفيين تخصص أرقاما للإبلاغ حال الاشتباه في إصابة صحفي أو أسرته بفيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:51 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
Advertisements
أ ش أ
قال أيمن عبد المجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين إن اللجنة ستتلقى من خلال أرقام هواتفها المعلنة، ورقم الواتس أب "01288888720" على مدار الساعة أية بلاغات خاصة بالاشتباه في إصابة صحفي أو أحد أفراد أسرته بفيروس "كوڤيد-19" المعروف ب "كورونا"، للتعامل مع ذلك على وجه السرعة واتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع وزارة الصحة. 

وأضاف عبد المجيد - في تصريح له اليوم الاثنين- أنه سيتم التعامل مع أية حالة يشتبه في إصابتها وفق بروتوكول منظمة الصحة العالمية، لحمايتها وفحص المخالطين، وتوفير الرعاية الطبية.

ودعت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية جميع المؤسسات الصحفية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية، لحماية الزملاء الصحفيين في مواجهة فيرس "كوڤيد -19" أو "كورونا".

ولفت عبد المجيد إلى أنه ينبغي تخفيض عدد الصحفيين المتواجدين في "الشيفت" الواحد بالمؤسسات الصحفية من خلال إمكانية العمل "أونلاين" للمتبقين، داعيا إلى توفير الأقنعة الواقية والمطهرات وأدوات الوقاية للصحفيين الذين يضطرون للخروج يوميا، سواء لتأدية العمل ميدانيا أو لتأدية العمل في "شيفتات" بمقرات المؤسسات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة الرعاية الاجتماعية بالصحفيين تدعم عائلة زكية هداية

بروتكول تعاون بين مستشفيات جامعة الزقازيق ونقابة الصحفيين

الصحفيين تتعاقد مع مستشفيات جامعة الزقازيق

ماكرون يطبق سياسة ترشيد توزيع الأقنعة الواقية من كورونا

عبد المحسن سلامة يتخذ عددا من الإجراءات الاحترازية للعاملين بمؤسسة الأهرام

لجنة الرعاية الصحية تدعو المؤسسات الصحفية لاتخاذ ما يلزم لحماية الزملاء

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. طبيب مصري يتوصل لتركيبة تقضي على كورونا

كورونا وهم.. حقيقة الرسالة المجهولة بأن الفيروس التاجي غاز سام يغزو العالم

أول صور للمدرب المصرى المصاب بكورونا من داخل مستشفى العزل

تحرك عاجل من البرلمان بسبب وقف العمالة المؤقتة بقطاع البترول

مصدر طبي يكشف تفاصيل جديدة حول الصيدلي المتوفي بكورونا في الإسكندرية

رسالة عاجلة من الرئيس السيسى للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشاء يقوي المناعة .. تونة بالخضار وأومليت بالفلفل

تيسلا تتراجع في تصميم tesla cybertruck .. فيديو

بعد إعلان وفاتها.. ننشر أول صور لابنة الفنانة ناهد جبر