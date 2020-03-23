الصحفيين تخصص أرقاما للإبلاغ حال الاشتباه في إصابة صحفي أو أسرته بفيروس كورونا

قال أيمن عبد المجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين إن اللجنة ستتلقى من خلال أرقام هواتفها المعلنة، ورقم الواتس أب "01288888720" على مدار الساعة أية بلاغات خاصة بالاشتباه في إصابة صحفي أو أحد أفراد أسرته بفيروس "كوڤيد-19" المعروف ب "كورونا"، للتعامل مع ذلك على وجه السرعة واتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع وزارة الصحة.





وأضاف عبد المجيد - في تصريح له اليوم الاثنين- أنه سيتم التعامل مع أية حالة يشتبه في إصابتها وفق بروتوكول منظمة الصحة العالمية، لحمايتها وفحص المخالطين، وتوفير الرعاية الطبية.





ودعت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية جميع المؤسسات الصحفية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية، لحماية الزملاء الصحفيين في مواجهة فيرس "كوڤيد -19" أو "كورونا".





ولفت عبد المجيد إلى أنه ينبغي تخفيض عدد الصحفيين المتواجدين في "الشيفت" الواحد بالمؤسسات الصحفية من خلال إمكانية العمل "أونلاين" للمتبقين، داعيا إلى توفير الأقنعة الواقية والمطهرات وأدوات الوقاية للصحفيين الذين يضطرون للخروج يوميا، سواء لتأدية العمل ميدانيا أو لتأدية العمل في "شيفتات" بمقرات المؤسسات .