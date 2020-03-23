AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

350 ألف مصاب بفيروس كورونا حول العالم

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:49 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 350 ألف حالة إصابة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن العالم "قادر" على تغيير مسار الوباء، محذرا في الوقت ذاته من تسارع وتيرة انتشار الفيروس.

وأوضح مدير المنظمة في إفادة صحفية أن استخدام أدوية لم تخضع للتجربة الكافية لعلاج وباء كورونا  قد يعطي أملًا زائفًا.

وطالبت منظمة الصحة العالمية الناس بالبقاء في منازلهم والتباعد فيما بينهم للحد من انتشار وباء كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا بـ "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سويسرا تعلن عن حصيلة جديدة لوفيات ومصابي كورونا

الصحة العالمية: المجتمع الدولي بحاجة إلى 675 مليون دولار للتعامل مع كورونا

الصحة العالمية تحذر.. دولة عربية الأكثر عرضة لتفشي كورونا

السعودية تغلق الأبواب غير الرئيسية في الحرم المكي

320 حالة وفاة جديدة في إقليم لومبارديا بإيطاليا

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في ولاية نيويورك

ترشيحاتنا

إسلام الشاطر يكشف حقيقة انتقال حسام عاشور إلى الزمالك

رسالة عاجلة من الرئيس السيسى للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا

تناول كوبا يوميا.. الزبادي اقوى طعام يقوي مناعتك ضد كورونا

كورونا وهم.. حقيقة الرسالة المجهولة بأن الفيروس التاجي غاز سام يغزو العالم

تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك لهذا السبب

إلغاء الدوري المصري.. شوبير يعلن 3 مفاجآت رياضية صادمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشاء يقوي المناعة .. تونة بالخضار وأومليت بالفلفل

تيسلا تتراجع في تصميم tesla cybertruck .. فيديو

بعد إعلان وفاتها.. ننشر أول صور لابنة الفنانة ناهد جبر