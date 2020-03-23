350 ألف مصاب بفيروس كورونا حول العالم

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 350 ألف حالة إصابة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.





وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن العالم "قادر" على تغيير مسار الوباء، محذرا في الوقت ذاته من تسارع وتيرة انتشار الفيروس.





وأوضح مدير المنظمة في إفادة صحفية أن استخدام أدوية لم تخضع للتجربة الكافية لعلاج وباء كورونا قد يعطي أملًا زائفًا.





وطالبت منظمة الصحة العالمية الناس بالبقاء في منازلهم والتباعد فيما بينهم للحد من انتشار وباء كورونا.



