رواية «أحلام القيامة» لـ محمد جمال تتنبأ بفيروس كورونا

دومًا ما كانت الكتابات الأدبية هي إما مرآة للماضي أو توقع للمستقبل، وفي رواية أحلام القيامة استطاع الكاتب محمد جمال الوصول بخياله إلى مستقبل أمسى واقعًا، ليسرد في روايته أحلام القيامة تنبؤًا قاطعًا حول كارثة فيروس كورونا وما يمر به العالم خلال هذه الفترة.





وانتهت كتابة الرواية في عام 2018 و تنبأت بأحداث أصبح العالم بيعيشها في الوقت الحالي من رعب كبير ، وصلت إلى حد التطابق الكبير بين أحداث الرواية وبين أحداث كورونا.





وبدايةً باكتشاف 35 جثّة مدفونة في ملعب جولف بمدينة الجونة و ان مصر في الرواية عاشت فترة مرعبة يمرض فيها الناس بمرض غريب متحور عن الانفولنزا- وإن بطل الرواية رجل الأعمال الشاب "نبيل المصري" بيدخل في رحلة مثيرة بين مصر وإيطاليا والهند من أجل مواجهة المرض، ومن أجل شفاء صديقه الحميم اللي سقط تحت رحمة الوباء ، وصولًا بالتفشّي الوبائي بأحداث الرواية،- كما تطرقت الرواية الى ارتداء الكمامات، وانتشار علامات المرض، والرعب العالمي، وتفشي الوباء في ايطاليا – ودخول العدوى إلى مصر عن طريق حركة الطيران، وعن طريق نقل العدوى بين المسافرين في المطار.



