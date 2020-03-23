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ديني

لطلاب الأزهر .. أمور يجب توافرها في بحث التقييم بدلا عن الامتحانات

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:33 م
لطلاب الأزهر .. أمور
لطلاب الأزهر .. أمور يجب توافرها في بحث التقييم
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محمد شحتة
قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن هناك عدة أمور يجب توافرها والالتزام بها من جانب الطلاب في البحث الذي سيكلف به طلاب المعاهد الازهرية بدلا من امتحانات نهاية العام.

ووأكد وكيل الأزهر أنه تقرر الاعتداد في تقويم تلاميذ الصفوف التمهيدية والأول والثاني الابتدائي، بالتقييم السابق على تعليق الدراسة، باستخدام استمارات التقييم المطبقة في هذه الصفوف، أما الطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي، والصفين الأول والثاني الثانوي بالمعاهد الأزهرية العادية، والنموذجية، والخاصة، ومعاهد البعوث الإسلامية، ومعهد العلوم الإسلامية، فسيكون التقييم من خلال مشروع بحثي لكل مادة دراسية في منهج الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي. 


وأشار وكيل الأزهر، إلى أن من ضمن الأمور التي يجب توافرها في البحث، هو سلامة اللغة وخلوها من الأخطاء، وكذلك القدرة على استخدام مصادر متعدد، كما ينبغي على الطالب تحديد أسماء المصادر.

وذكر وكيل الأزهر، أنه يتوجب على الطالب في بحثه أن يتبع وينفذ المطلوب منه بشكل محدد، كما يتطلب البحث الاستشهاد بالنصوص  الشرعية في البحث، منوها أن الفريق البحثي المجمع سيتم تحديد مهمة يكلف بها كل واحد من أعضاء الفريق وكل عضو ينجز المهمة سيقيم على ما قام به.

وأضاف، أن الطلاب المكفوفين في الأزهر لا يختلفون إطلاقا عن المبصرين فقد اعتاد الأزهر على التعامل مع النوعين على قدم المساواة فلا فروق بينهما وبالتالي الطالب الذي سيخضع للتقييم بالبحث سيكون ضمن الفريق طالب كفيف.


وأوضح أن معلم المادة سوف يتولى -بإشراف شيخ المعهد والموجه المختص- إعداد أسئلة بحثية يجيب الطالب عليها في مشروعه البحثي؛ بما يضمن إلمامه بالمحتوى العلمي المقرر، ويختار موجهو العموم والموجهون الأوائل المختصون أفضل الأسئلة البحثية في كل مادة بما لا يقل عن عشرة أسئلة ولا يزيد على خمسة عشر سؤالًا، وإرسالها إلى قطاع المعاهد الأزهرية في موعد أقصاه ٢٥ مارس ٢٠٢٠، بحيث يتم في النهاية اختيار أفضل النماذج بكل مادة لإتاحتها للطلاب على البوابة الإلكترونية للأزهر.

وأشار إلى أن معلم كل فصل يدعو طلابه للتسجيل عبر أحد تطبيقات التواصل الإلكتروني، ويقوم بتقسيمهم إلى فرق بحثية تضم كل منها خمسة طلاب، على أن يلتحق بها الطالب الكفيف (إن وجد)، موضحًا أن الفريق الطلابي يختار موضوع المشروع البحثي لكل مادة من البوابة الإلكترونية للأزهر، تحت إشراف معلم المادة، ويتولى إعداد المشروع البحثي لكل مادة بما لا يقل عن خمسين كلمة ولا يزيد على خمسة وسبعين كلمة للمرحلة الابتدائية، وما يتراوح بين مائة كلمة إلى مائة وخمسين كلمة للمرحلة الإعدادية، وما يتراوح بين مائة وخمسين كلمة إلى مائتي كلمة للمرحلة الثانوية، ويتولى أحد أعضاء الفريق الطلابي إرسال المشاريع البحثية إلى المعلمين المختصين عبر وسيلة التواصل الإلكترونية بينهم في موعد أقصاه نهاية مايو المقبل.


وأضاف الشيخ صالح عباس، أن رائد التحول الرقمي ومتخصصي الحاسب الآلي بكل معهد يختصون بتيسير آليات منظومة «التعليم عن بعد»، وإرساء دعائم التواصل الإلكتروني بين المعلمين والطلاب.

وقال إن الطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادات العامة، ينتقلون للصفوف التالية بعد اجتيازهم تقييم المشروعات البحثية في جميع المواد الدراسية المقررة، عدا مادة القرآن الكريم التي سيتم تقييمها تراكميًا في العام التالي، موضحًا أنه يسري على طلاب الشهادة الابتدائية أحكام التقييم الخاصة بسنوات النقل.
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