لبنى عسل تكشف عن رسالة الرئيس الصيني للسيسي.. فيديو

شي جين بينج أعرب عن

امتنان الصين حكومةً وشعبًا لمساندة مصر السريعة لها في أزمة فيروس كورونا، والتي عكست خصوصية ومتانة علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين.





وأضافت عسل خلال تقديمها برنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أنه يأتي وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما، مؤكدا الاستعداد الكامل للصين لتقديم ما لديها من إمكانيات وتجارب لمصر في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما تم التوافق على تعزيز مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين خاصةً فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الصينية وتدريب الكوادر المصرية في مختلف المجالات.





وتابعت الإعلامية لبنى عسل أن مصر من أوائل الدول التي قدمت الدعم للصين في أزمتها بسبب كورونا حتى تمكنت من القضاء على الفيروس.

كشفت الإعلامية لبنى عسل عن أن الرئيس الصيني