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أخبار العالم

بسبب كورونا.. رئيس جنوب إفريقيا يفرض حجرا صحيا كاملا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:35 م
رئيس جنوب إفريقيا
رئيس جنوب إفريقيا يفرض حجرا صحيا كاملا
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شيماء مصطفى
أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، عن فرض حجر صحي في كامل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطات جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، أعلنت تسجيل 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 335 ألف إصابة، فيما تخطى عدد المتعافين 97 ألفا.

وتعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا بـ "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
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