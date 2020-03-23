رئيس قبرص يعلن إغلاق البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا

أعلن رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس عن وضع البلاد في حالة إغلاق شبه تام حتى يوم 13 أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.





كما قرر الرئيس القبرصي منع السفر غير الضروري ابتداء من غد وحتى 13 أبريل، مع وجود استثناءات للحالات الطارئة.





واتخذت السلطات القبرصية قرارا بإغلاق الحدائق والملاعب والشواطئ وغيرها من الأماكن العامة، كما قررت حظر التجمعات في دور العبادة.





وبلغت أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 116 حالة.





فيما بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 350 ألف حالة إصابة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.





وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن العالم "قادر" على تغيير مسار الوباء، محذرا في الوقت ذاته من تسارع وتيرة انتشار الفيروس.