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رياضة

نادي الوحدة يتحدى الاتحاد السعودي بتلك التغريدة

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:27 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أصبح وباء كورونا "كوفيد-19" هو محور الحديث العالمي حاليا على كافة الأصعدة سواء سياسية أو اقتصادية أو حتى رياضية، ويحاول الناس مواجهة الملل حاليا من خلال بعض التحديات التي تجريها الأندية أو اللاعبين بينهم وبين بعضهم سواء بلعبه البقاء في المنزل من خلال استعراض المهارات بالمناديل الورقية أو تحدى الألعاب الإلكترونية. 

أرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر لنادي الوحدة السعودي كان نصها كالآتي: "رئيسنا ملتزم بالتعليمات! وجالس في البيت! رئيسكم جاهز لتحدي #فيفا_20". 

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