نادي الوحدة يتحدى الاتحاد السعودي بتلك التغريدة





أرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر لنادي الوحدة السعودي كان نصها كالآتي: "رئيسنا ملتزم بالتعليمات! وجالس في البيت! رئيسكم جاهز لتحدي #فيفا_20".





ليرد حساب نادي الوحدة بتغريدة آخرى يعلن فيها عن جاهزيته وقبوله التحدي " حتى رئيسنا @sultanazharr ملتزم بالبيت وجاهز للتحدي متى الوعد ؟ فعاليات_الحجر_المنزلي#خليك_في_البيت#لمجد_جديد" .

وأعلن بعدها بقليل عن تحدي بين رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وبين رئيس نادي الوحدة سلطان أزهر في لعبة فيفا 20.

يذكر أن النشاط الرياضي متوقف في المملكة العربية السعودية بناء على قرار وزارة الرياضة كاجرأء احترازي تتخذه المملكة للحد من انتشار وباء كورونا.

أصبح وباء كورونا "كوفيد-19" هو محور الحديث العالمي حاليا على كافة الأصعدة سواء سياسية أو اقتصادية أو حتى رياضية، ويحاول الناس مواجهة الملل حاليا من خلال بعض التحديات التي تجريها الأندية أو اللاعبين بينهم وبين بعضهم سواء بلعبه البقاء في المنزل من خلال استعراض المهارات بالمناديل الورقية أو تحدى الألعاب الإلكترونية.