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وزير المالية: كل طلبات وزارة الصحة أوامر لتخطي أزمة كورونا.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:21 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص حتى 16 أبريل؛ موضحا أنه لا حاجة إلى النزول ويتم التقديم عبر الإنترنت. 

وعن أزمة فيروس كورونا أوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « أنا متواصل مع وزارة الصحة وينفذ كل الطلبات»؛ موضحا أن كل العاملين في القطاع الطبي في مصر قاموا بدور بطولي كبير. 

وتابع معيط: «احنا مع طلبات كل وزارة الصحة قلبا وقالبا،  ومستعدين لدراسة كافة الاقتراحات التي تقدم للخروج من الأزمة الحالية». 

وأشار معيط أن الرئيس السيسي خصص 100 مليار جنيه لمواجه فيروس كورونا، ولدينا خطة شاملة لمكافحة انتشاره في مصر.
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