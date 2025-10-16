الأب فيليب فرج الله يشارك في اجتماع الرهبنة الفرنسيسكانية بروما

شارك الأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، في اجتماع الإخوة التابعين لمؤتمر شمال إفريقيا والشرق الأوسط (CONAMO)، الذي عقد في الرئاسة العامة للرهبنة الفرنسيسكانية بروما، بحضور الأب إغناطيوس سيا، النائب العام للرهبنة.

تعزيز الرسالة الفرنسيسكانية

وخلال اللقاء، انتخبت الجمعية المنشطين الجدد، كما وضعت خطوط العمل، والتوجهات الأساسية للسنوات المقبلة، في إطار سعيها لتعزيز الرسالة الفرنسيسكانية في المنطقة.

وشكل الاجتماع فرصة للإصغاء، وتبادل الخبرات، والمسؤوليات، مع تركيز خاص على الرسالة في السياقات المتنوعة، ومتعددة الأديان التي تعمل فيها الرهبنة، بما يعكس التزامها الدائم بالحوار، والسلام وخدمة الإنسان أينما وجد.