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منوعات

أخطر نوع لفيروس كورونا يؤدي إلى الموت .. تفاصيل

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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أحمد شريف
قال الدكتور عز العرب أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن فيروس كورونا بدأ ظهوره منذ ستينيات القرن الماضي، إلا أنه تحول خلال نهاية العام الماضي وبدء ظهوره بقوة في الصين.

وأوضح عز العرب أن فيروس كورونا المستجد ينقسم إلى نوعين النوع الأول هو L  ويعتبر فيصل فيروس خطير، وقد يؤدي إلى الوفاة وهو المنتشر حاليًا في إيطاليا ودول أوروبا، وذلك وفقًا للتحاليل التي أجريت لمرضى فيروس كورونا مؤخرًا.

وتابع  أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن النوع الثاني لفيروس كورونا هو S هو أقل حدة وخطورة من النوع الأول المنتشر حول العالم.

واشار عز العرب إلى أن فيروس كورونا من نوع L يسبب التهاب رئوي حاد وتحجر الرئة في حال تمكنه من المريض خاصة كبار السن، ويؤدي للوفاة.

وأوضح الدكتور عز أنه لا تزال الأبحاث جارية بشأن فيروس كورونا المستجد، وأنه يمكن أن تضح أمور جديدة أخرى حوله، حيث يمكن أن يتطور ويتحور  بشكل مختلف وسريع.  

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