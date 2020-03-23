أيها أفضل ؟ .. الهلال يواجه الملل بين جماهيره بتلك الطريقة





وواجه الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي الملل الذي تعيشه جماهيره بتغريدة عبر الحساب الرسمي لهم على تويتر لمطالبتها باختيار أفضل هدف في مشوار الفريق بدوري أبطال آسيا الماضية والتي حققها الزعيم بعد غياب 20 سنة عن التتويج بها.









وذكر النادي في تغريدته: "سجّلنا بآسيا ٢٠١٩م "السابعة" .. ٢٦ هدفا، وش أجملها برأيك شاركنا في "منشن" التغريدة برقم الهدف، ومن سجّله.. بانتظاركم " .









🎥 سجّلنا بآسيا ٢٠١٩م "السابعة"

٢٦ هدف، وش أجملها برأيك 🧐



شاركنا في "منشن" التغريدة برقم الهدف،

ومن سجّله.. بانتظاركم 🙏💙#جالس_بالبيت 🏠 #فيديو_الهلال#الهلال pic.twitter.com/FiDhF83Q7H — نـ ا د ي ا لـ ـهـ ـلا ل ا لـ سـ عـ و د ي (@Alhilal_FC) March 23, 2020





وتفاعل جمهور الهلال بشكل كبير مع مقطع الفيديو المنشور خلال ساعة واحدة فقط من نشره، وكانت أغلب التعليقات تصب في مصلحة أهداف المهاجم الفرنسيي بافتيمبي جوميز الذي سجل 11 هدفا من أصل 26 سجلها الزعيم بالبطولة.