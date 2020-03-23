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رياضة

أيها أفضل ؟ .. الهلال يواجه الملل بين جماهيره بتلك الطريقة

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
بعد إيقاف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بناء على تعليمات وزارة الرياضة للحد من انتشار وباء كورونا "كوفيد-19" ، أصبحت الجماهير السعودية تتوق لمعاودة مشاهدة اللقاءات خصوصا بعد اجراء حظر تجول جزئي بالمملكة.


وواجه الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي الملل الذي تعيشه جماهيره بتغريدة عبر الحساب الرسمي لهم على تويتر لمطالبتها باختيار أفضل هدف في مشوار الفريق بدوري أبطال آسيا الماضية والتي حققها الزعيم بعد غياب 20 سنة عن التتويج بها.


وذكر النادي في تغريدته: "سجّلنا بآسيا ٢٠١٩م "السابعة" .. ٢٦ هدفا، وش أجملها برأيك شاركنا في "منشن" التغريدة برقم الهدف، ومن سجّله.. بانتظاركم " . 


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