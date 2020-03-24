عضو بجمعية رجال الأعمال: قرارات الرئيس تسعى لطمأنة المستثمرين والاقتصاد

أكد الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، عضو جمعية رجال الأعمال، أن القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى لدعم الاقتصاد وطمأنة الصناع والمستثمرين ومنها دعم البورصة بـ20 مليار جنيه وتوفير مليار جنيه المصدرين وكذلك القرارات الخاصة بخفض أسعار الفائدة والتسهيلات الضريبية.





توقع " الدسوقي" في تصريحات له، أن تحقق تلك الإجراءات نتائج جيدة لمواجهة المخاطر الاقتصادية وتوفير السلع الضرورية والإستراتيجية لسد احتياجات المواطن في ظل الأزمة الحالية.

وذكر أن حزمة القرارات الاقتصادية للحكومة سيكون لها أثر كبير في مواجهة المخاطر الاقتصادية لفيروس كورونا على الصناعة الوطنية.

وأكد أن القطاعات الأساسية مثل المواد الغذائية والطبية والصحية في حاجة لمزيد من الدعم للعمل بكامل طاقتها حيث سيكون لها الدور الأكبر في خدمة خطط الدولة لمواجهة وباء كورونا فيروس خلال المرحلة المقبلة.