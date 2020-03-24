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سيارات

شاهد.. فولفو تكشف عن 4 شاحنات جديدة بطريقة مثيرة.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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أعلنت شركة فولفو السويدية عن تدشين 4 شاحنات جديدة من إنتاجها، من خلال عرض إعلان تشويقى بطريقة مثيرة للإعجاب عبر القناة الرسمية للشركة على موقع "يوتيوب"، والتركيز على بيئة القيادة والأمان والإنتاجية.


وأظهرت شركة فولفو من خلال إعلانها التشويقى المثير برجًا من الشاحنات الأربع الجديدة، وجعلتها حاملة لبعضها، في إشارة لقدرتها جميعا على حمل الأثقال تصل إلى لـ 38 طنا، ثم ظهور مدير قسم صناعة الشاحناتبالشركة "كليس نيلسون"، واقفا أعلى برج الشاحنات، على الشاحنة العلوية التي كانت من طراز فولفو FMX.


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وظهرت بالإعلان النسخ الشاحنات الأربعة الجديدة للشركة، وهي لعام 2020، فولفو FH وفولفو FH16 وفولفو FM وفولفو FMX.


وقد زودت فولفو الشاحنات الجديدة بالعديد من التقنيات والأنظمة المتطورة، ومنها نظام معلوماتي جديد مع شاشة أمام السائق بقياس 12 بوصة، وشاشة أخرى تعمل باللمس بقياس 9 بوصات تعرض بيانات نظام الملاحة وتنقل ما تبثه الكاميرا في الخلف، ويُمكن التحكم بهذه الشاشة أيضًا من خلال الأزرار على المقود أو حتى صوتيًا.


وتتفاوت الشاحنات من حيث التجهيز الخاص للمقصورة وفقًا للطراز الخاص بها، فشاحنة المسافات الطويلة مزودة في الخلف بسريرين وروعي فيها مستوى الضجيج والراحة، وبالمُجمل زاد حجم المقصورة واستُخدمت مرايا جديدة وزادت مساحة الشبابيك بهدف تحسين الرؤية للخارج.

 

كما جهزت هذه الشاحنات بالعديد من أنظمة السلامة، ومنها نظام الإضاءة المُتكيّف في طرازي FH وFH16، والذي يعمل على رصد النظام حالة الطريق في الأمام ويُعدّل الإضاءة لتقليل انبهار سائقي المركبات الأخرى.

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