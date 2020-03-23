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صندوق الإسكان الاجتماعي: البنك المركزي أجل قروض الإسكان والشخصية.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:52 م
دكتورة مي عبد الحميد
دكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماع
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محمود محسن
أكدت دكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى أنه تم تسليم 301 ألف عميل من صندوق الإسكان الاجتماعي مؤكدة أن محافظ البنك المركزي بدءا من الأزمة تم تأجيل جميع القروض لمن لديه قروض إسكان أو قروض شخصية لمدة 6 أشهر.

وأضافت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أنه لم يتم تحصيل أي غرامات تأخير والبنوك أكدت على ذلك ولم يكون هناك مطالبات بأقساط بدءا من شهر أبريل.

وتابعت  الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي المواطنين يقومون بإدخال طلباتهم من خلال"اللينك" المتواجد على موقع التواصل "فيسبوك"، ثم يتم فورا التعامل مع طلباتهم داخل الصندوق.

 وأشارت دكتورة مي عبد الحميد أن هذا القرار جاء حفاظًا على الصحة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية العاملين بمراكز خدمة العملاء، والمواطنين المترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أنه فى حالة الرغبة في أى استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة ٩ صباحًا : ٣ عصرًا طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة والسبت، وذلك لحين إشعار آخر.
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